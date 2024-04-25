İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: Üst düzey istifa

25 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:38

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİDEN AYRILMAYA KARAR VERDİM"

Aydemir istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim. Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz; sosyal, ekonomik, hukuki tüm bileşenleri ile siyasetten aşırı derecede etkileniyor.

Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki 'doğru' alternatif olma yolunda partimizin karar alıcı organlarında fikirlerimi beyan etmekten geri durmadım. Ancak, maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Partiden ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim."