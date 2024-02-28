İYİ Partili Başkanı eleştirdi, ölümle burun buruna geldi! Sokak ortasında silah çekti...

28 Şubat 2024 15:14 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:15

İYİ Parti’nin yeniden aday gösterdiği Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, yerel seçim çalışması için gittiği Büyükkale Köyü’nde tepkiyle karşılandı.

Köy kahvesinde bir vatandaş, Duran’a verdiği sözlerini anımsatıp eleştirilerde bulundu.

Duran ise tartıştığı kişiye “İZSU su borusu döşüyor. Senin gözün görmüyor mu ya” diye cevap verdi.

BELEDİYE BAŞKANINI ELEŞTİREN VATANDAŞA SİLAH ÇEKTİ

Kahvehane dışında tartışma sürerken bir kişi silah çekip Duran’ı eleştiren vatandaşa silahla saldırdı.