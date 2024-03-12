İYİ Parti'li eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı! Sağlık durumu kritik

12 Mart 2024 12:22 - Güncelleme : 12 Mart 2024 14:12

İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi Ahmet Çelik, İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.

KARDEŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçakladı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ahmet Çelik'i hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi.

EVİNDE YAKALANDI

Çelik hastaneye kaldırılırken kardeşi Kemal Çelik evinde yakalandı. Çelik'in olayda kullandığını bıçak da ele geçirilirken alkollü olduğu ve bileğinde kesik olduğu belirtildi.

AKŞEER'DEN "ACİL ŞİFALAR" MESAJI

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı. Akşener mesajında, “27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Çelik'in uğramış olduğu saldırı sonucunda yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda güzel haberlerini bekliyoruz...” ifadelerini kullandı.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünyaya geldi. Vefa Lisesi'nden mezun olan Çelik, lisans eğitimini Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm bölümünde tamamladı.

Yeniçağ Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Çelik, Sitil Çizgi (UKİ) Erkek Giyim Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1999-2006 yılları arasında Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanlığını da yürüttü. Ayrıca 2012-2016 yıllarında Türkiye Briç Federasyonu Başkan Vekilliği, 2000-2018 yılları arasında Aksaray Yeraltı Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Vefalılar Derneği Divan Üyesi olan Çelik, İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer almaktadır.