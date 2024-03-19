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19 Mart 2024 08:05 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:12

İzmir merkezli 3 ilde operasyon! 2 çete daha çökertildi!

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsin Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsin Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,
  • Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,
  • Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,
  • 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,
  • Silah ticareti yaptıkları,
  • Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ise 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kaynak: TGRT Haber
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