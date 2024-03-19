İzmir merkezli 3 ilde operasyon! 2 çete daha çökertildi!

19 Mart 2024 08:05 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsin Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,

Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,

Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,

3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,

Silah ticareti yaptıkları,

Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ise 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.