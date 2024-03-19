İzmir merkezli 3 ilde operasyon! 2 çete daha çökertildi!
İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsin Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsin Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,
- Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,
- Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,
- 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,
- Silah ticareti yaptıkları,
- Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu ise 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.