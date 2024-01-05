İzmir ve Batman’da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

05 Ocak 2024 15:40 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:59

Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet yürüttüğü Suriye’deki kamplarda eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldığı ve MASAK raporları ile DEAŞ’ın çatışma bölgelerine finans desteği sağlayan şüpheliler olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent merkezinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’a finans sağladıkları MASAK raporları ile belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan K.E. ile L.O. Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İZMİR'DE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir’de, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK propagandası yapan iki kişi ile DEAŞ propagandası yapan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki kişi polis tarafından yakalandı.

Öte yandan İzmir polisi, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelikte çalışmalar yürüttü. Yürütülen çalışmalar çereçvesinde, DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 4 şüphelenin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.