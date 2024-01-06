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    • 06 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:09

    Son dakika! Peş peşe korkutan depremler... Önce İzmir sonra Malatya!

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'de 4.2, Malatya'da ise 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya peş peşe meydana gelen depremler sonrası açıklamada bulundu.

    Izmir

    Son dakika! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

    İzmir, Aliağa merkezli deprem 07.44 km açıklarında meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Derinliği ise 9.18 km olarak kaydedildi.

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    DAKİKALAR SONRA MALATYA'DA DEPREM 

    Öte yandan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkezli 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.10’da yerin 8.76 kilometre altında yaşanan ve çevre illerden de hafif şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi..

    BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun".

     

     

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