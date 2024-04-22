İzmir'de deprem!

22 Nisan 2024 07:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 07:30

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabaha karşı Bursa'da meydana gelen deprem haberinin ardından bir haber de İzmir'den geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde saat 07.04 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı.

Derinliği ise12.05 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...