20 Şubat 2024 04:56 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 06:49
Kahramanmaraş, Malatya, İzmir... Peş peşe korkutan depremler!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 şiddetinde, İzmir'de 3.3 büyüklüğünde depremler meydana gelirken, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi de 3.4 şiddetiyle sallandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 06.23'te 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
MALATYA'DA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.17 sularında 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Darende ilçesi de saat 00.43'te 3.0 büyüklüğünde depremle sallandı.
İZMİR DE SALLANDI
AFAD'tan alınan bilgilere göre Ege Denizi - Kuşadası Körfezi açıklarında da deprem meydana geldi. Saat 04.48'de meydana gelen depremin şiddeti 3.3 olarak kaydedilirken merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olduğu belirlendi. Depremin derinliği ise 6.56 kilometre olarak ölçüldü.
Depremlere ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: TGRT Haber