Kahramanmaraş, Malatya, İzmir... Peş peşe korkutan depremler!

20 Şubat 2024 04:56 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 06:49

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 06.23'te 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

MALATYA'DA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.17 sularında 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Darende ilçesi de saat 00.43'te 3.0 büyüklüğünde depremle sallandı.

İZMİR DE SALLANDI

AFAD'tan alınan bilgilere göre Ege Denizi - Kuşadası Körfezi açıklarında da deprem meydana geldi. Saat 04.48'de meydana gelen depremin şiddeti 3.3 olarak kaydedilirken merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olduğu belirlendi. Depremin derinliği ise 6.56 kilometre olarak ölçüldü.

Depremlere ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

Son depremler için tıklayın