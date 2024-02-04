İzmir'de göçmen trajedisi devam ediyor: 65'i yakalandı, 30'u kurtarıldı

04 Şubat 2024 20:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2024 21:18

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 37 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakaladı.

MOTOR ARIZASI SONRASI KURTARMA

Aynı gün, yine İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir botta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

GÖÇMEN KRİZİ DEVAM EDİYOR

Son olaylar, Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin karşılaştığı riskleri ve zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve göçmenlerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DİKİLİ’DE 28 GÖÇMEN YAKALANDI

Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen de yakalandı. Çeşme açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.