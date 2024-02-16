16 Şubat 2024 18:06 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:26
İzmir'de heyecanlandıran görüntü! Vatandaşın araç kamerasına yansıdı
İzmir'de gökyüzünde görülen görüntü heyecan oluşturdu. Vatandaşın araç kamerasına yansıyan ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.
VATANDAŞIN ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
İzmir - Ödemiş yolunda seyir halinde olan, Batuhan Baştuğ adlı vatandaşın araç kamerasına heyecan oluşturan bir görüntü yansıdı.
METEOR İDDİASI
Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında, meteor olduğu iddia edilen bir cisim gökyüzünde görüldü.
Mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı