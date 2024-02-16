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16 Şubat 2024 18:06 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:26

İzmir'de heyecanlandıran görüntü! Vatandaşın araç kamerasına yansıdı

İzmir'de gökyüzünde görülen görüntü heyecan oluşturdu. Vatandaşın araç kamerasına yansıyan ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir, Meteor, Vatandaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.

VATANDAŞIN ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

İzmir - Ödemiş yolunda seyir halinde olan, Batuhan Baştuğ adlı vatandaşın araç kamerasına heyecan oluşturan bir görüntü yansıdı.

İzmir'de heyecanlandıran görüntü! Vatandaşın araç kamerasına yansıdı - 1. Resim

METEOR İDDİASI

Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında, meteor olduğu iddia edilen bir cisim gökyüzünde görüldü.

İzmir'de heyecanlandıran görüntü! Vatandaşın araç kamerasına yansıdı - 2. Resim

Mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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