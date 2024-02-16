İzmir'de heyecanlandıran görüntü! Vatandaşın araç kamerasına yansıdı

16 Şubat 2024 18:06 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:26

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.

VATANDAŞIN ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

İzmir - Ödemiş yolunda seyir halinde olan, Batuhan Baştuğ adlı vatandaşın araç kamerasına heyecan oluşturan bir görüntü yansıdı.

METEOR İDDİASI

Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında, meteor olduğu iddia edilen bir cisim gökyüzünde görüldü.

Mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.