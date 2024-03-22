İzmir'de ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobil ile skuter birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı

22 Mart 2024 04:11 - Güncelleme : 22 Mart 2024 04:26

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 35 KE 8835 plakalı otomobildeki İsmail T. (31) ve Turan T.'nin (58) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, A.K, M.Ü (22), G.Ü (25), A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.