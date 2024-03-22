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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 04:11 - Güncelleme : 22 Mart 2024 04:26

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobil ile skuter birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı

İzmir'de 5 otomobil ile elektrikli skuterin birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çiğli ilçesinde gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen  otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobil ile skuter birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 35 KE 8835 plakalı otomobildeki İsmail T. (31) ve Turan T.'nin (58) hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobil ile skuter birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı - 2. Resim

Yaralılar, A.K, M.Ü (22), G.Ü (25), A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü! 5 otomobil ile skuter birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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