İzmir'de peş peşe deprem sonrası Naci Görür uyardı: Faylarla dolu

26 Şubat 2024 05:24 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 05:24

İzmir son saatte iki kez sallandı. İzmir açıklarında dün 4.4 bugün ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür bölgeye dair dikkat çeken uyarılarda bulundu.

EGE DENİZİ ÇOK SAYIDA GEİRLMELİ FAY İLE DOLU

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Görür, depremin KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde üzerinde yaşandığını söyledi. Depremin görece derin bir deprem olduğunu vurgulayan Görür, "Ege Denizinin tabanı çok sayıda gerilmeli fayları ile dolu" uyarısında bulundu.

VAN'DAKİ DERPEM SIĞ

Öte yandan Görür aynı zamanda Van'ın Çolpan ilçesinde meydana gelen 4.0'lık depreme ilişkin de uyarıda bulundu. Görür, "13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı." dedi.

SANDIKTA DEPREM DUYARLI OLUN

Naci Görür aynı zamanda yerel seçimlerde depreme karşı dirençli şehirler inşa edecek yöneticilerin seçilmesi gerektiğini vurguladı. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, halen daha günlük çözümler peşindeyiz. Asıl çözüm için gereğini yapmıyoruz. Deprem ne zaman, nerede diye vakit geçiriyoruz. Anlıyorum, insanız ve korkuyoruz ama bu şekilde çözüme gidemeyiz. Bütün gücümüzü ve ısrarımızı DEPREM DİRENÇLİ KENTLERe sahip olmak için kullanmalıyız. Bizi yönetenlerden bunu istemeliyiz. İsteğimizde ne kadar kararlı olduğumuzu hiç bir parti farkı gözetmeden seçim sandıklarında göstermeliyiz. "