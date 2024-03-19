İzmir'de silahlı saldırı! Metroya binmeye çalışırken vuruldular: Ölü ve yaralılar var

19 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:26

İzmir'in Konak ilçesinde metro girişinde dehşet yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler silahla ateş açtı seken kurşunlar metroya binmeye çalışan kişilere isabet etti.

Olay, bugün Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71) vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı. Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan İ.A. (47) ve Ü.E.'nin (32) de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.