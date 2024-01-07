İzmir'de trajik kaza: Sokak köpeğine çarpan ekip aracı takla attı: 1'i ağır, 3 polis yaralı

07 Ocak 2024 06:00 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 06:01

İzmir'in Çiğli ilçesi gece saatlerinde emniyet teşkilatını harekate geçiren bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan polis aracı, kontrolden çıkrak yol kenarındaki arsaya devrilip ters döndü. Araçtaki 3 polisten 1'i ağır, 2'si hafif yaralandı.

2 POLİSTEN İYİ HABER, 1'İNİN DURUMU KRİTİK

Kaza Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana gelen Kazada, araçta yer alan polisler M.A., V.G. ve V.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan polislerden V.Ç.'nin durumunun ağır, diğer 2'sinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.