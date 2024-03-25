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Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 20:32 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:33

İzmir'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! Binadan üzerine bir anda düştü

İzmir'de yürüyüşe çıkan yaşlı adam bir anda kaldırıma yığıldı. Binadan düşen sıva parçaları 62 yaşındaki kişiyi yaraladı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Talatpaşa Bulvarı'nda kentsel dönüşüm kapmasında yıkım kararı verilen binadan kopan parçalar yüzünden yaşlı adam yaralandı. Başından yaralanan 62 yaşındaki Seyfettin E. kanlar içinde bayıldı.

İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen ve bugün çalışma yapılmadığı ileri sürülen 7 katlı binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları kaldırımda yürümekte olan 62 yaşındaki Seyfettin E.'nin üzerine düştü.

İzmir'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! Binadan üzerine bir anda düştü - 1. Resim

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! Binadan üzerine bir anda düştü - 2. Resim
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! Binadan üzerine bir anda düştü - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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