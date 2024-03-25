İzmir'de yaşlı adam kanlar içinde kaldı! Binadan üzerine bir anda düştü

25 Mart 2024 20:32 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:33

İzmir Talatpaşa Bulvarı'nda kentsel dönüşüm kapmasında yıkım kararı verilen binadan kopan parçalar yüzünden yaşlı adam yaralandı. Başından yaralanan 62 yaşındaki Seyfettin E. kanlar içinde bayıldı.

İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen ve bugün çalışma yapılmadığı ileri sürülen 7 katlı binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları kaldırımda yürümekte olan 62 yaşındaki Seyfettin E.'nin üzerine düştü.

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.