İzmir'i sağanak vurdu, okullar yarım gün tatil edildi

16 Ocak 2024 12:45 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için sağanak yağış uyarısının ardından, kentte dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle merkez ilçelerden özellikle Buca ve Bornova’da caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

KİMİ DURAKLARA SIĞINDI, KİMİ PAÇALARI SIVAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi otobüs duraklarına sığınmakta bulurken, bir kadın ise çorabını ve ayakkabısını çıkarıp paçalarını katlayarak göle dönen yolda yürüyüp yoluna devam etti.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Dikili ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle araçlar adeta sulara gömüldü, bazı iş yerini ise su bastı. Özellikle Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde sağanak sonrası biriken sular hem vatandaşlara, hem araç sürücülerine hem de esnafa zor anlar yaşattı.

OKULLAR YARIM GÜN TATİL EDİLDİ

Sağanağın vurduğu İzmir Dikili ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde okulların tedbir amacıyla yarım gün tatil edildiği öğrenildi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Lüks aracı sulara gömülen 42 yaşındaki İlker Güven, "Doğma büyüme Dikililiyim. 42 senedir yani şu andaki mevcut belediye başkanı buraları yapacağım diye daha eline yüzüne bulaştırdı. Eşimle beraber canımızı zor kurtardık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip de biriktirip paralarla aldığımız arabamız bu halde. Çok şükür kendimize bir hal olmadı. Ama yıllar bu problem nedir?

Bu insanların çilesi niye böyle oluyor? Bunu sorumlusu su kimdir? Bunun sorumlusu biz miyiz? Yani biz bunları yaşamayı hak ediyor muyuz? Bu sebep nedir? Neden bu şekilde oluyor? Bunun lütfen bir çaresine bakılsın. Benim mağduriyetim lütfen giderilsin. Bugün benim başıma geldi yarın başkasının başına gelebilir. Burada bebeklerde olabilir, çocuklar da olabilir. Neden bunlar düşünülmüyor? Neden insanlar hiç önemsenmeden bir yönetim anlayışında yönetiliyor? Bir can kaybı yaşanmadan bu insanların mağduriyeti giderilsin. Yüce devletimizden, yetkililerimizden bunu rica ediyor ve bekliyoruz. Benim başıma geldi, başkaları yanmasın" dedi.

“ÇOK YAĞMUR YAĞDIĞINDA HER SEFERİNDE BÖYLE OLUYOR”

İş yeri su basan esnaf Sadık Arıkan, "Akıntı daha önce sanayi tarafındaymış. Yollar yapılırken akıntıyı bu tarafa vermişler. Direk bizim dükkana giriyor su. Mağduruz, buna bir çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullanırken, oğlu Ernur Arıkan ise "Yağmur 10 gibi etkisini göstermeye başladı. Dükkanımız sular içinde kalmaya başladı. Çok yağmur yağdığında her seferinde böyle oluyor" diye konuştu.