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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 23:50 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:17

İzmir'den acı haber: Karı kocayı kaza ayırdı

İzmir'den üzücü bir kaza haberi geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı kocaya kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen karı kocaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, karısı ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve Gaziemir'den Konak istikametine seyir halinde olan, M.Ö. (31) idaresindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Kemal Y. (61) ve karısı N.Y.'ye (51) çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle karı koca metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mustafa Kemal Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen kadın N.Y. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'den acı haber: Karı kocayı kaza ayırdı - 2. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ölen adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'den acı haber: Karı kocayı kaza ayırdı - 3. Resim

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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