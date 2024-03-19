Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da öldürmüş! Kaçak müzeye operasyonda şoke eden detaylar!

19 Mart 2024 13:00 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki iki adreste, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.Ü'yü gözaltına aldı.

Arama yapılan Arnavutköy'deki adresin, şüpheli tarafından tahnit edilen hayvanların sergilendiği özel müze haline getirildiğini tespit eden ekipler, diğer adreste ise depolanmış tahnit hayvanlar ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON TL

Profesyonel avcı olduğu anlaşılan şüphelinin, yurt içi ve yurt dışında avladığı hayvanları tahnit ettiği tespit edildi. Şüphelinin avladığı hayvanları, yurda özel uçağıyla kaçak olarak soktuğu belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan jaguar, kutup ayısı, misk öküzü, kutup tilkisi ve tavşanı, bizon, timsah, aslan, leopar, geyik, antilop, sırtlan, piton yılanı gibi hayvanlar ile fil dişi, hayvan postu ve boynuzların olduğu 405 parça ele geçirildi.

Hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "CITES'e aykırılık" suçlarından işlem başlatılan şüpheli emniyete götürüldü.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bulunan tahnitlerin profesyonel avcı olduğu aktarılan Ali H.Ü. tarafından 30’u aşkın ülkede yurt içi ve yurt dışında avladığı hayvanlardan oluştuğu kaydedildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli Ali H.Ü.’nün, Türkiye’deki son Anadolu kaplanını da Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği belirlendi. Ayrıca şüphelinin öldürülmüş yaban hayvanlarının dolgusunu süs eşyası olarak sergileyip ve bunun ticaretini yaptığı ortaya çıktı.

Adreslerdeki aramalarda aralarında ise Türkiye’deki son Anadolu kaplanının postunun da yer aldığı ceylan, leopar, bizon, kutup ayısı, timsah, aslan, maymun ve jaguar gibi farklı türde hayvanlar ile çeşitli boynuz ve hayvan dişlerinin yer aldığı 396 parça malzeme ele geçirildi.