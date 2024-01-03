Japon deprem uzmanı 'güvenli' dedi, o ilçeyi işaret etti

03 Ocak 2024 18:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:40

Kahramanmaraş depremlerinden sonra vatandaşlar Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu bölgeyi merak ediyordu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), afetlere dair düzenlediği seminere konuşmacı olarak Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, merak edlen bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin doğal afetlerle ilgili en önemli sorunlarından biri olan deprem konusu, Moriwaki tarafından "Depremle Yaşamak" adlı konferansta detaylı bir şekilde ele alındı.

ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"İNŞAAT MÜHENDİSİ YANLIŞ YAPARSA BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRÜR"

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten ve herkesin bu duruma hazır olması uyarısında bulunan Moriwaki, “Türkiye’de depremin etkisinin en aza indirilmesi için yapıların sağlam olması ve şehirleşme planlanırken ilk önce depreme uygunluk olması gerekiyor. Bir doktor ameliyat sırasında hata yaptığında bir kişinin ölümüne neden olabilir fakat bir inşaat mühendisi yanlış veya hata yaptığında onlarca hatta binlerce kişinin ölümüne neden olur. Deprem değil bina öldürür” dedi.

"ALANYA DEPREM AÇISINDAN GÜVENLİ"

Moriwaki, konuşmasının devamında Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğunu, Alanya’nın deprem açısından güvenli bölge olduğunu belirtti. Moriwaki, Akdeniz’de oluşabilecek 7 ve üstü depremde en fazla 3 metreye ulaşan bir tsunami dalgasının olabileceğinin de altını çizdi.