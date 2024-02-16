Japon deprem uzmanı Moriwaki'den sarsıcı uyarı! 'O fay hattı patlarsa tsunami olur'

16 Şubat 2024 14:27 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 13:28

Suriye ardından Malatya'da meydana gelen 4 şiddeti üzeri depremler için Japon yüksek mimar ve inşaat mühendisi uzman Yoshinori Moriwaki, tgrthaber.com.tr'den özel haber şefi Fatimatüzzehra Maslak'a konuştu. Çarpıcı açıklamalara değinen Moriwaki, özellikle Kıbrıs'taki fay hattını hatırlattı. Suriye'de meydana gelen depremlerin Kıbrıs'taki fay hattını hareketlendirdiğinin altını çizen Moriwaki, bunun karşılığında Türkiye'de Tsunami yaşanabileceğinin altını çizdi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra tedirgin olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu için ise çizdiği çarpıcı deprem haritasında 7 şiddeti üzerindeki şehir olasılıklarını sıraladı.

MORİWAKİ'DEN 7 ŞİDDETİ ÜZERİ KRİTİK ŞEHİRLER

Kahramanmaraş depremi sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Japon deprem uzmanı Moriwaki'nin Türkiye'nin halen tehlike altına olduğunu hatırlattı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aktif olarak devam eden depremlerin bir yıl daha süreceğini belirtti. En şiddetli kısmın ise Suriye'de olacağının altını çizen Moriwaki, bununla beraber Kıbrıs Fay hattının Türkiye'de tsunamiye neden olacağını bunun için Akdeniz kıyısındaki şehirlerinin hazırlıklı olmasını belirtti.

1 metreye aşkın bir tsunami yaşanabileceğini ve deniz kaymasına bağlı ise en kötü senaryoda 3 metre tsunami yaşanacağını hatırlattı. Bunun için önlem alınması gerektiğini belirtirken Ege'ye giden fay hattında ise depremlerin olacağını ancak şiddetlerinin çok düşük olacağını söyledi. Moriwaki, "Ege Bölgesi'ne kadar fay hatlarının şiddetinin azaldığı gözleniyor. Bu yüzden bölgede korkulan bir deprem olmayacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK DEPREM HARİTASI!

Japon uzmanı Elazığ Bingöl Bitlis Muş Van ve Tunceli gibi şehirlerde 7 üzeri deprem yaşanacağını söyledi. Bu beklentinin nedeni de Kahramanmaraş, Hatay depremleri sonrası enerjinin bu bölgelerde sıkışmasından kaynaklı olduğunun altını çizdi. Deprem enerjisindeki sıkışmayı hatırlatan Moriwaki, "Doğu Anadolu fay hattı Elazığ'dan başlayan bir enerji boşaltmaya hazır! Bu bölgelerde bu depremlere dair hazırlık yapılmalı. Olası depremler için özellikle şehir yapılandırılması dikkatli iyileştirilmesi lazım" şeklinde konuştu. Konuşmasına ise son yıllarda artan depremlere dikkat çekti.

İşte Moriwaki'nin o açıklaması;

"Marmara Bölgesi'nde yaşanma ihtimali olan deprem bu kez daha güneyde yaşanacak özellikle Bursa İnegöl'de çok dikkatli olunması lazım. 32 senedir Türkiye'de çalışıyorum çok fazla deprem olmadı. Ancak 2019 yılından beridir çok şiddetli depremler meydana geldi. Bu genel senaryoda karışık yerlerde enerji biriktiği için aynı anda birden fazla şehirde deprem olabilir. Bunun için hem vatandaşların hem de devletin hazır olmasında fayda var."