Japonya'daki korkunç tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:42

Japonya'da 1 Ocak günü 5,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Yaşanan depremlerden sonra ülkenin birçok noktasında tsunami uyarılar yapılmış ve kısa süre sonra dev dalgalar şehirlere kadar ilerlemişti.

AİLENİN ÇARESİZLİĞİ KAMERADA

Yaşanan felakete yakalanan bir ailenin görüntüleri ortaya çıktı. Araca binerken tsunamiye yakalanan ailenin çaresizliği kameraya yansıdı.

Olay anı sosyal medyada gündeme oturdu.