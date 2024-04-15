15 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:42
Japonya'daki korkunç tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Japonya'da 2024 yılında meydana gelen tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Araca bindikleri sırada felakete yakalanan ailenin zor anlar kameraya yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Japonya'da 1 Ocak günü 5,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Yaşanan depremlerden sonra ülkenin birçok noktasında tsunami uyarılar yapılmış ve kısa süre sonra dev dalgalar şehirlere kadar ilerlemişti.
AİLENİN ÇARESİZLİĞİ KAMERADA
Yaşanan felakete yakalanan bir ailenin görüntüleri ortaya çıktı. Araca binerken tsunamiye yakalanan ailenin çaresizliği kameraya yansıdı.
Olay anı sosyal medyada gündeme oturdu.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr