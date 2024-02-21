KAAN'a Rusya da talip: "Biz hazırız" diyerek mesaj verdiler

21 Şubat 2024 08:09 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 08:10

Milli muharip uçak (MMU) Kaan ilk uçuşuna hazırlanırken, dünyanın gözü dikkatle Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Ukrayna'nın Kaan'a talip olduğunu duyurmasını ardından bu kez savaşın karşı cephesi Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAŞKONSOLOS DUYURDU

Aydınlık'ın haberine göre; Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş jeti KAAN’ın ortak üretimiyle ilgili soruya sürpriz yanıt vererek açık bir teklifte bulundu.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Bu konuda biz de askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur. Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı. Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabi somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor" dedi.

TASARIM DEĞİŞTİ

Türk savunma sanayiinin önünde "prestij projeleri" denilebilecek bazı hedefler bulunuyor. Bunların başında ise beşinci nesil savaş uçağı olan KAAN projesi geliyor. Türk Hava Kuvvetleri, F-35 alamayacağımız anlaşılınca, yeni bir kuvvet planlaması yaparak KAAN’ın tasarımında radikal değişiklikler yaptı.

Motorların itki gücü yükseltildi, faydalı yük miktarı artırıldı. Hava üstünlük uçağı olmasının yanında hava-yer görevlerini de yapabilecek bir platform oluşturuldu. Gövdesi genişledi, ağırlığı arttı, aviyonikleri güncellendi. Böylece oldukça gerçek bir beşinci nesil jet ortaya çıktı.