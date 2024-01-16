Türkiye'nin son gözdesi KAAN'ı radarına alacak ülkeler

16 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:04

Derleyen: Murat Makas

Dünya, Türkiye’nin savunma sanayii alanında en önemli projesi Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuş organizasyonunu yakından takip ediyor. Özellikle iki dost ülke Azerbaycan ve Pakistan başta olmak üzere Asya-Arap ülkeleri KAAN’ı şimdiden radarına aldı.

DOST ÜLKELER EN BAŞTA

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in, ''KAAN'ın gelmesi dost ülkeleri ve Türkiye'yi F-35 ayarında bir uçağa sahip kılıyor. Amerikalılar Türkiye'ye F35 satmadılar. Diğer dost ülkelere ne kadar satarlar emin değilim. Hiçbir dost ülkeye (Müslüman ya da Türk cumhuriyeti) satmadılar.'' sözleri tekrar hatırlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ''Biz de KAAN’ı üretiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler de bu projeye ortak olmak için çaba harcıyorlar. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı. Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler.'' ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan ile Azerbaycan haricinde Türk yerli askeri teknolojilerle yakından ilgilenen diğer ülkelerin de Milli Muharip Uçak KAAN programına dahil olması bekleniyor.

İŞTE KAAN'I RADARINA ALACAK ÜLKELER

KAAN için Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2 alan ve KIZILELMA ile yakından ilgilenen ülkeler akla geliyor.

Japonya’nın Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri denemek ve test etmek üzere TB2 satın alacağı konuşuluyordu. İtalya, Portekiz, Suudi Arabistan, BAE gibi ülkeler TB2 ve KIZILELMA için potansiyel olarak değerlendiriliyordu. İtalya gelecek planları hakkındaki bilgilendirme görselinde Bayraktar TB2'ye yermişti. BAE ile yerli İHA’ların 2 milyar dolarlık bir alımı için görüşmelere başlanmıştı.

Aynı şekilde Milli Muharip Uçak KAAN’ın da Japonya, İtalya, Portekiz, Suudi Arabistan gibi ülkelerin radarında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.