KAAN'ın sesi yeri göğü inletti! TUSAŞ nefes kesen görüntüleri paylaştı

27 Şubat 2024 12:19 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 12:20

TUSAŞ, ilk uçuşunu yaparak dünya gündemine oturan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın uçuş performansıyla ilgili yeni bir video paylaştı. TUSAŞ'ın sosyal medyasından yapılan paylaşımda, 'KAAN'ı bir de kendi sesinden dinleyelim!' ifadeleri kullanıldı.

SESİ İLGİ ODAĞI OLDU

KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin fit irtifaya çıkmış ve 230 knot hıza ulaşmıştı. KAAN'ın kalkış esnasında etrafa yaydığı ses ilgi odağı oldu. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş yer aldı.

Uçak, üstün hava hakimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzilini, yüksek, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruşu, yapay zeka ve heterojen hesaplama desteği içeren ''Yüksek Başarımlı ve Bütünleşik Aviyonik Sistemi'' ile sağlıyor.