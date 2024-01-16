Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda! Dört kritik başlık masada

16 Ocak 2024 07:20 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak toplantıda dört ana gündem var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi sunumu yapacak.

MİLYONLARCA KİŞİNİN GÖZÜ ÇIKACAK KARARDA

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda yaklaşık yüzde 50’lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi.

16 milyonu aşkın emekli bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Erdoğan’ın toplantı sonrası emekli zam oranını açıklaması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin terörle mücadelesi kabinenin bir diğer önemli başlığı…

Bölücü örgüt PKK’nın Kuzey Irak’ta sızma girişimi sonrası başlatılan operasyonlardaki son durum gözden geçirilecek.

DEPREM KONUTLARI

Öte yandan, bu ay teslim edilmesi öngörülen yaklaşık 50 bin deprem konutu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kabine üyelerini bilgilendirecek.

Deprem konutları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedelere teslim edilecek.

MÜFREDATTA DEĞİŞİKLİK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise müfredatta yapılması planlanan değişik ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapacak.

Değişiklik onaylanırsa önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.

Toplantıda gündeme gelecek bir diğer önemli konu İsrail’in Gazze’deki katliamları olacak