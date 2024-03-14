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14 Mart 2024 02:40 - Güncelleme : 14 Mart 2024 02:45

Kabine Toplantısı'nın 18 Mart'ta yapılması bekleniyor

Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde hangi konular var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu!  Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde hangi konular var? Detaylar haberimizde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Son toplantı 4 Mart'ta yapıldı ve şimdi gözler 18 Mart tarihine çevrildi. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen toplantının bu kez 18 Mart'ta düzenlenmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın 18 Mart'ta yapılması bekleniyor - 1. Resim

18 MART KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yaklaşan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi, 31 Mart yerel seçim faaliyetlerine odaklanacak. Bununla birlikte, Gazze'deki son durum gibi önemli konular da masada yer alacak.

1. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların da toplantının gündemini oluşturması bekleniyor. Kabine, çeşitli alanlarda yapılacak düzenlemeler ve alınacak kararlar hakkında detaylı bir değerlendirme yapacak.

Kaynak: TGRT Haber
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