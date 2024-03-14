Kadıköy'de bir garip olay! "Google Maps" bile algılayamadı

14 Mart 2024 11:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:13

İstanbul Kadıköy'de bir inşaat sahasında biriken 5 yıldır tahliye edilmedi. Göle dönen su birikintisini Google Maps bile algılayamadı.

SU BİRİKİNTİSİ 'GÖL' OLARAK İŞARETLENDİ

Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.Göle dönen çukur dron ile görüntülendi.