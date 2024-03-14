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14 Mart 2024 11:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:13

Kadıköy'de bir garip olay! "Google Maps" bile algılayamadı

İstanbul Kadıköy'de inşaat sahasına biriken suyu Google Maps bile algılayamadı. Biriken su haritalarda 'göl' olarak işaretlendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadıköy&#039;de bir garip olay! &quot;Google Maps&quot; bile algılayamadı
İstanbul, Kadıköy, Google Maps

İstanbul Kadıköy'de bir inşaat sahasında biriken 5 yıldır tahliye edilmedi. Göle dönen su birikintisini Google Maps bile algılayamadı. 

SU BİRİKİNTİSİ 'GÖL' OLARAK İŞARETLENDİ

Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.Göle dönen çukur dron ile görüntülendi.

 

Kadıköy'de bir garip olay! Kadıköy'de bir garip olay!

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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