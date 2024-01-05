Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 05 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:21

    Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün öğrenci dolu servisi kaçıran şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı adreste yakalandı.

    Kadıköy, Öğrenci Servisi

    İstanbul Kadıköy'de içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu servis aracını kaçıran şüpheliyi yakalamak için polisler harekete geçti. Servis aracını kaçırıp Pendik'te bırakan şahıs yakalandı.

    Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

    SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

    Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N, işlemleri için emniyete götürüldü.

    Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı

    SERVİSİ KAÇIRMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

    Şahsın okul servisini kaçırma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda duran okul servisinin yanına gidiyor, ardından servisin şoförü araçtan iniyor. Şahsın direksiyonuna geçtiği okul servisi bir anda hareket ediyor ve oradan uzaklaşıyor.

    Haberler>Gündem>Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı
    Etiketler
    Kadıköyöğrenci servisi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...