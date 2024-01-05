Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı

05 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:21

İstanbul Kadıköy'de içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu servis aracını kaçıran şüpheliyi yakalamak için polisler harekete geçti. Servis aracını kaçırıp Pendik'te bırakan şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N, işlemleri için emniyete götürüldü.

SERVİSİ KAÇIRMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Şahsın okul servisini kaçırma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda duran okul servisinin yanına gidiyor, ardından servisin şoförü araçtan iniyor. Şahsın direksiyonuna geçtiği okul servisi bir anda hareket ediyor ve oradan uzaklaşıyor.