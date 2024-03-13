13 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:27
Kadın çalışanlar işyerinde saç saça baş başa kavgaya tutuştu
İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde aralarında tartışma çıkan kadın çalışanlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kavgayı erkek çalışanlar güçlükle ayırdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana gelen olayda, bir tekstil dükkanında kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARAFLARI ZOR AYIRDILAR
Çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı. Ortalığın birbirine girdiği kavgaya erkek çalışanlar müdahale ederek tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı