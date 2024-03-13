Kadın çalışanlar işyerinde saç saça baş başa kavgaya tutuştu

13 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:27

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana gelen olayda, bir tekstil dükkanında kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARAFLARI ZOR AYIRDILAR

Çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı. Ortalığın birbirine girdiği kavgaya erkek çalışanlar müdahale ederek tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.