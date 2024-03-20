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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 11:39 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:42

Kadın maganda dehşeti! Sürücüyü dakikalarca yumrukladı

Adana’da trafikte bir kadın, yol verme tartışmasında başka bir kadını otomobilin içinde yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ARL 303 plakalı otomobiliyle yolda giden bir kadın, trafikte yol verme meselesi yüzünden ismi öğrenilemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kadın sürücü, kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı.

"ARAÇTA ÇOCUKLARIM VAR"

Bu sırada darp edilen kadının, "Araçta çocuklarım var git" diye bağırdığı duyulurken, o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yaptıkları incelemede ekipler kadının bir okulda öğretmen olan R.Ş. olduğunu tespit etti. R.Ş., evinde gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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