Kadına şiddette yeni yol haritası: Üç milyon erkeğe yüz yüze eğitim verilecek

21 Şubat 2024 07:29 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 07:30

Kadına yönelik şiddette yeni yol haritası belli oldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle kararlı mücadele devam ederken, mücadelenin etkinliğini daha da artırmak için 2024 yılı faaliyet planı hazırlandı.

Yeni yol haritasına göre, aile mahkemesi dava süreçlerine ilişkin kamusal farkındalığın artırılması maksadıyla halka açık gün etkinlikleri yapılacak.

YENİ YOL HARİTASI HAZIR

20 Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kurulacak. Bu yıl içerisinde “Aile ve Evlilik Okulu” projesi hayata geçirilecek. KADES uygulamasının, yıl sonuna kadar 6 milyon 600 bin kadının akıllı telefonlarına yükletilmesi sağlanacak.

Belirlenecek pilot şehirlerde Kadın Tıbbi Destek Birimi açılacak. “Kadına El Kal-Ka-Maz” kampanyası çerçevesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme amacıyla üç milyon erkeğe yüz yüze eğitim verilecek.

Nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın konukevi açmasına yönelik çalışmalar devam edecek.