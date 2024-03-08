Kadınlar Günü'nde korkunç cinayet: Eski astsubay eşi kurşun yağmuruna tuttu

08 Mart 2024 23:06 - Güncelleme : 08 Mart 2024 23:14

Adana'da Feray Balkan (39), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Seçkin Ergü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Balkan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ergü'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.

Bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

1 YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı.

ANNESİNİ ZİYARETE GELEN KADINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana’ya geldi.

Eski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.

Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL KISKIVRAK YAKALANDI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.