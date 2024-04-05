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05 Nisan 2024 22:20 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:21

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan’a akın etti

Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine günler kala vatandaşlar Eyüpsultan'da buluştu. Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bir arada iftarlarını açabilmek için Eyüpsultan'a geldi.

Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Camii avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan’a akın etti - 1. Resim

Ziyarete gelen Yunus Koca isimli vatandaş, "Mübarek Kadir Gecesi Eyüpsultan Hazretlerini ziyarete geldik.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan’a akın etti - 2. Resim

Dua edeceğiz. Çok özel bir gün. Çocuklarımızın bunu görmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan’a akın etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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