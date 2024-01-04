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    • 04 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:56

    Kafa kafaya çarpıştılar! Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Muğla Seydikemer’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

    Kafa kafaya çarpıştılar! Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    Muğla, Kaza

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer’in Çaykenarı Mahallesi’nde M.S. idaresindeki 48 ALK 479 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobil Fethiye – Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı.

    Muğla'da feci kaza: 1 ölü.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada 48 ALK 479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada T.S., M.S. ve A.D. ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Solak’ın cenazesi ise Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Muğlakaza
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