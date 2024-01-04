Kafa kafaya çarpıştılar! Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

04 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:56

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer’in Çaykenarı Mahallesi’nde M.S. idaresindeki 48 ALK 479 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobil Fethiye – Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada 48 ALK 479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada T.S., M.S. ve A.D. ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Solak’ın cenazesi ise Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.