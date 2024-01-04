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    • 04 Ocak 2024 07:46 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:54

    Kağıthane'de servis minibüsü alev alev yandı

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kağıthane’de hareket halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yangın

    İstanbul Kağıthane'de saat 06.15 sıralarında bir servis minibüsünde yangın çıktı. Cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Servisin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm araca yayıldı. 

    Kağıthane'de servis minibüsü alev alev yandı

    Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

    Kağıthane'de servis minibüsü alev alev yandı

    Haberler>Gündem>Kağıthane'de servis minibüsü alev alev yandı
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    yangın
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