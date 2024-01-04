Kağıthane'de servis minibüsü alev alev yandı

04 Ocak 2024 07:46 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:54

İstanbul Kağıthane'de saat 06.15 sıralarında bir servis minibüsünde yangın çıktı. Cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Servisin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm araca yayıldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.