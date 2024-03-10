Kahramanmaraş peş peşe sallandı!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.00'da 3.0 büyüklüğünde, sabah saatlerinde de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş depreminin ardından bir sene geçmesine rağmen kentte hala depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Saat 04.00 sularında merkez üssü Göksun'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'tan alınan bilgilere göre depremin derinliği ise 5.55 kilometre olduğu ölçüldü.
SABAH YİNE SALLANDI
Göksun'da saat 06.01'de bu sefer 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.