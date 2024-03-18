Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti.... İftar sofralarının vazgeçilmezi ‘irişkit sucuğu’

18 Mart 2024 11:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:50

Kahramanmaraş’ın sevilen lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu, kentte her mevsim tüketiliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan ürün şehrin birçok yerinde satılıyor.

"RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZİ"

Bekir Doğan, “Kahramanmaraş’ta irişkit deriz, Ramazan ayında vazgeçilmez. Özellikle sahur ve iftar sofralarında tüketilir. Şehrimizdeki kayak merkezimizde festivalleri yapılır. Ürün şiş ve kavurma çeşitleri ile de tüketilir” dedi.

Hacı Ahmet Demirbanka ise, “İftar sofralarının vazgeçilmezi. Doğal baharatlar ile elde edilen et sucuğu. Damak tadını benimsettiren bir ürünümüzdür” diye konuştu.