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18 Mart 2024 11:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:50

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti.... İftar sofralarının vazgeçilmezi ‘irişkit sucuğu’

Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu iftar sofralarında yerini aldı. İftar ve sahurda tüketilen irişkit doyurucu özelliği ile dikkat çekiyor

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş, Irişkit Sucuğu, Ramazan

Kahramanmaraş’ın sevilen lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu, kentte her mevsim tüketiliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan ürün şehrin birçok yerinde satılıyor.

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti.... İftar sofralarının vazgeçilmezi ‘irişkit sucuğu’ - 1. Resim

"RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZİ"

Bekir Doğan, “Kahramanmaraş’ta irişkit deriz, Ramazan ayında vazgeçilmez. Özellikle sahur ve iftar sofralarında tüketilir. Şehrimizdeki kayak merkezimizde festivalleri yapılır. Ürün şiş ve kavurma çeşitleri ile de tüketilir” dedi.

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti.... İftar sofralarının vazgeçilmezi ‘irişkit sucuğu’ - 2. Resim

Hacı Ahmet Demirbanka ise, “İftar sofralarının vazgeçilmezi. Doğal baharatlar ile elde edilen et sucuğu. Damak tadını benimsettiren bir ürünümüzdür” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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