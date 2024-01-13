Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

13 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:26

Şehit Müslüm Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı.

DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.