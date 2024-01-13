Tgrt Haber
13 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:26

Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
Şehit, Müslüm Özdemir

Şehit Müslüm Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı.

DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Haberler>Gündem>Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
şehitmüslüm özdemir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...