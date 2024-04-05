05 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:05
Son dakika! Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan verilere göre saat 10.46 sıralarında Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Depremin derinliğinin ise 2.4 kilometre olduğu ölçüldü.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Kars ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber