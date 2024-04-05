Son dakika! Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

05 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:05

Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan verilere göre saat 10.46 sıralarında Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

Depremin derinliğinin ise 2.4 kilometre olduğu ölçüldü.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Kars ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...