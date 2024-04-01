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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 20:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:19

Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli'den ilk açıklama

Son dakika... Kahramanmaraş'ta saat 20.45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk açıklamalara göre Kahramanmaraş-Kaynar merkezli derinliği 2.3 kilometrede 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat depreminin merkez üssü şehrimiz Kahramanmaraş depremlerle sarsılmaya devam ediyor. 20.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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