01 Nisan 2024 20:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:19
Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli'den ilk açıklama
Son dakika... Kahramanmaraş'ta saat 20.45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk açıklamalara göre Kahramanmaraş-Kaynar merkezli derinliği 2.3 kilometrede 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat depreminin merkez üssü şehrimiz Kahramanmaraş depremlerle sarsılmaya devam ediyor. 20.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr