Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

01 Nisan 2024 08:08 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 08:08

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer Kahramanmaraş güne depremle uyandı...

AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu öğrenilirken büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü.

Saat 07.55'te meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.