Kahramanmaraş'ta deprem! Sarsıntıya ilişkin Kandilli'den ilk açıklama

05 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:19

Kahramanmaraş Kocalar merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamada 18,46'da gerçekleşen 3.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.4 kilometrede gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise Dulkadiroğlu merkezli depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.

Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.