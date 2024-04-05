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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:19

Kahramanmaraş'ta deprem! Sarsıntıya ilişkin Kandilli'den ilk açıklama

Son dakika... Kahramanmaraş'ta iftar saati öncesi gerçekleşen deprem ürküttü. İlk açıklama Kandili'den geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Sarsıntıya ilişkin Kandilli&#039;den ilk açıklama

Kahramanmaraş Kocalar merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamada 18,46'da gerçekleşen 3.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.4 kilometrede gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise Dulkadiroğlu merkezli depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.

Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kahramanmaraş'ta deprem! Sarsıntıya ilişkin Kandilli'den ilk açıklama - 1. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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