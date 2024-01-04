Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 11:28 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:32

    Kahramanmaraş’ta feci yangın! Baba ve kızı öldü, 4 kişi tedavi altında

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş’ta ikamet yangınında 2 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

    Kahramanmaraş’ta feci yangın! Baba ve kızı öldü, 4 kişi tedavi altında
    Kahramanmaraş, Yangın

    Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BABA VE KIZI ÖLDÜ

    Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi Melike Köse hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında 2 kişi öldü.

    4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

    Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

    Haberler>Gündem>Kahramanmaraş’ta feci yangın! Baba ve kızı öldü, 4 kişi tedavi altında
    Etiketler
    kahramanmaraşyangın
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...