Kahramanmaraş’ta korkunç olay! Kıraathaneye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 4 yaralı

12 Nisan 2024 04:36 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 04:37

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket K. (66) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.