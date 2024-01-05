Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

05 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:36

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03'te deprem olduğunu duyurdu.

AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin ise 6,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Hakkari, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...