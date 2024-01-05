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    • 05 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:36

    Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem oldu. AFAD, akşam saatlerine doğru meydana gelen depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

    Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! AFAD&#039;dan açıklama geldi
    Kahramanmaraş, Deprem

    Kahramanmaraş'ta akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03'te deprem olduğunu duyurdu.

    AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin ise 6,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Hakkari, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER...

    KANDİLLİ SON DEPREMLER...

    Haberler>Gündem>Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
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    Kahramanmaraşdeprem
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