05 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:36
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem oldu. AFAD, akşam saatlerine doğru meydana gelen depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03'te deprem olduğunu duyurdu.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin ise 6,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Hakkari, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.