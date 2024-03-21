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21 Mart 2024 19:13 - Güncelleme : 21 Mart 2024 19:36

Kahreden kaza... Karı kocayı ölüm ayırdı

Muğla'dan akşam saatlerinde doğru kahreden bir kaza haber geldi. Kontrolünden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kahreden kaza... Karı kocayı ölüm ayırdı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada; Ali Tosun kontrolündeki otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. 

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve yaralı halde hastaneye kaldırılan Hatice Tosun'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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