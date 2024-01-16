Kamyonetin kasasından düşen iş makinesi kanala yuvarlandı

16 Ocak 2024 14:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:52

Marmaris'te olay sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen iş makinesi, demirleri kırıp kanala düştü. İş makinesi daha sonra çekici yardımı ile olduğu yerden çıkartıldı. İş makinesinin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.