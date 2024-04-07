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07 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:43

Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. yönetimindeki 10 LV 401 plakalı kamyon ile Yüce Sami (56) yönetimindeki 35 ZA 1416 plakalı motosiklet Otogar Kavşağında çarpıştı.

Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaza ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Yüce Sami ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 2. Resim

Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü İsmail Y. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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