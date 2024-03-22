Kan donduran olay: Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı

22 Mart 2024 03:22 - Güncelleme : 22 Mart 2024 03:22

İzmir'in Bornova ilçesinde korkunçbir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir B.'ye bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcuyu arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir B.'nin cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

ERTESİ GÜN İHBAR ETTİ

Otomobilde bulunan şüphelilerden E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir B.'nin cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozarın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.