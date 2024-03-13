Kan içinde kalan ahıra girince şaşkına döndü! Hemen güvenlik kayıtlarını izledi

13 Mart 2024 14:31 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:37

Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde gece vakti ahıra giren kurt dehşet saçtı. Aç kalan kurt, girdiği ahırda 2 koyunu telef etti.

Saldırı anları ise ahırdaki güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Sabah saatlerinde iki koyunun parçalandığını fark eden Altun ailesi, güvenlik kameralarını izleyince saldırının bir kurt tarafından yapıldığını fark etti.

AHIRI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan olayı anlatan Hamza Altun, “Babam sabah kontrol için gittiğinde fark ediyor. Kurt, yandan içeriye atlayarak önce bir tanesini boğuyor onu bırakıp dışarıya gidip geri geliyor. O anda bir başkasına da saldırıp ağır yaralıyor. Son olarak ise ilk öldürdüğü koyunu parçalayıp daha sonra oradan ayılıyor” diye konuştu.